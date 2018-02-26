Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ из-за морозов

Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на 7% до 101 миллиона кубометров из-за сильного похолодания. Соответствующее заявление сделал украинский министр энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

На выходных в некоторых украинских регионах была зафиксирована температура до –22 градусов. Как ожидают синоптики, в понедельник столбик термометра опустится до –25 градусов.

«Украина из-за похолодания <…> увеличила отбор газа из хранилищ на семь процентов, до уровня 101 млн кубометров (такой режим впервые за последний год)», — написал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава ведомства добавил, что суточное потребление газа на Украине возросло до 170 миллионов кубометров, при том что годом ранее этот показатель не превышал 138 миллионов кубометров.

«Остальные потребности покрываем за счет газа отечественной добычи (57 млн кубометров) и импорта из Европы (16 млн кубометров)», — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на увеличении цен на газ для населения Украины.