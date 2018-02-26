Названы сроки высадки человека на Марс
Британский астронавт Тим Пик заявил, что люди могут высадиться на Марс уже через 20 лет. Кроме того, космические исследования будут этому способствовать.
По словам Пика, успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компанией SpaceX поспособствовал открытию новой страницы в истории освоения космоса человеком.
Астронавт также добавил, что новая эра космических исследования «очень и очень интересна».
«Я думаю, что люди будут на Марсе в конце 2030-х годов. Именно над этим работают государственные космические агентства и Международная координационная группа по исследованию космоса», - цитирует слова Пика газета The Independent.
Вместе с тем Пик отметил, что строительство Международной окололунной станции начнется уже в 2022 году. По его словам, именно она будет играть ключевую роль в освоении человеком космоса.
Британский астронавт Тим Пик побывал на МКС в период с 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года.