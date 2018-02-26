Четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в Лестере

Четыре человека были госпитализированы в результате взрыва, прогремевшего в английском городе Лестер.

«Мы можем подтвердить, что четыре пациента из района (где по сообщениям произошел взрыв - ред.) были направлены в Королевскую больницу в критическом состоянии. Полиция рекомендует всем избегать района взрыва», - приводит РИА Новости сообщение представителя медучреждения.

Ранее сообщалось, что в британском городе Лестер прогремел взрыв. На место ЧП прибыли спасательные службы. Инцидент произошел в 19:19 по местному времени (22:19 мск).