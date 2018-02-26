NASA заподозрили в инсценировке миссии «Аполлон-15»

Пользователи Сети уличили космическое агентство NASA в инсценировке миссии «Аполлон-15». По их мнению, найдено доказательство того, что четвертая высадка человека на Луну якобы была постановкой.

Как сообщает The Daily Star, предполагаемую подделку подтверждает видео, снятое астронавтами Дэвидом Скоттом и Джеймсом Ирвином на поверхности спутника Земли.

На кадрах видно, как американцы устанавливают блок научных приборов. Для этого они вбивают аппаратуру в грунт Луны. Пользователи Сети отметили, что в момент удара молотком о конструкцию слышен стук, что невозможно в условиях атмосферы спутника Земли.

«Вибрации не могут проходить через вакуум, их не слышно даже по рации астронавтов. Следовательно, удары молотка должны быть беззвучными, однако мы их слышим», - заявил пользователь Streetcap1 на YouTube.

Ранее стали известны новые подробности «постановки» высадки американцев на Луну.