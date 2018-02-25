Вещи пассажира загорелись в самолете перед вылетом: видео

В китайском самолете, который должен был выполнять рейс Гуанчжоу – Шанхай, во время посадки пассажиров загорелся багаж. Возгорание произошло на багажной полке.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная литиевая батарея. Бортпроводники оперативно справились с огнем, пишет New China TV.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерба самолету также нанесено не было, владелец загоревшегося багажа задержан, его допросят сотрудники полиции.