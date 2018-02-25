Вещи пассажира загорелись в самолете перед вылетом: видео
Лайнер должен был лететь из Гуанчжоу в Шанхай. Возгорание произошло во время посадки пассажиров в самолет.
Видео: New China TV/ YouTube
В китайском самолете, который должен был выполнять рейс Гуанчжоу – Шанхай, во время посадки пассажиров загорелся багаж. Возгорание произошло на багажной полке.
По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная литиевая батарея. Бортпроводники оперативно справились с огнем, пишет New China TV.
В результате происшествия никто не пострадал, ущерба самолету также нанесено не было, владелец загоревшегося багажа задержан, его допросят сотрудники полиции.