«Перестройкой» Америки Трамп заставляет Рейгана вертеться в гробу – Николай Петров

Ведущий программы «Задело» Николай Петров: Я всегда, честно говоря, предполагал, что политики некоторых сильнейших, самых могущественных и, я бы даже сказал, «исключительных» государств мира держат своих граждан, да и весь остальной мир за… как бы это помягче выразиться… круглых, то есть сферических идиотов. На этой неделе предположение переросло в подобие абсолютной уверенности!

Во-первых, президент США совершенно официально в очередной раз объявил в стране перестройку: «После многих лет перестройки других государств мы перестраиваем свою страну. Мы перестраивали других и тратили на это наши деньги. Я даже могу сказать: "Эй, мы вам помогали! Наконец-то мы перестраиваем свою страну, и мы восстанавливаем наше доверие и нашу гордость!"».

На голубом глазу Трамп признался, что до этого США перестраивали в основном другие государства. Кто сказал: «вмешательство» во внутренние дела? Еще раз: «после многих лет перестройки в других странах». Просто открытым текстом. И зал воспринимает это как должное. Как норму. Запомните эти слова. А вообще эта пламенная речь была произнесена вчера на конференции представителей консервативных политических сил Америки.

Кстати, на первой такой конференции, в 1974 году, губернатор Калифорнии Рональд Рейган впервые назвал Америку в еще более пламенной речи «сияющим градом». Заложив тем самым краеугольный камень в миф об американской избранности и исключительности.

Слышал бы старина Рональд, что его политические наследники из консервативной партии заговорят спустя 40 лет про «перестройку» в Америке, он бы в гробу перевернулся. Поскольку он-то знал, кем и как, в недрах каких штабов и спецслужб начинаются и чем обычно заканчиваются такие вот перестройки в раздираемых внутренними противоречиями странах.

А у нынешних США их едва ли не больше, чем у позднего СССР. Так что как-то тревожно и совестливо становится на душе по поводу будущего «града на холме». Особенно учитывая, что перестрелки там начались раньше перестройки.

Но вот, заговорив про перестройку, господин Трамп как-то забыл упомянуть про так называемую «гласность». А вот как раз с гласностью и свободой слова, особенно в Интернете, у Америки большие проблемы...