Приходящая встречать каждый день один и тот же поезд собака озадачила Сеть

Странное поведение собаки привлекло внимание пассажиров на железнодорожной станции в Мумбаи в Индии, сообщает Mirror.

Животное каждый день приходит на платформу, ждет вечерний 11-часовой поезд, заглядывает в один и тот же вагон, будто ища там кого-то, после чего покидает перрон.

Очевидцы отмечают, что собака смотрит в вагон, где могут ездить только женщины. Они предположили, что когда-то ее хозяйка уехала на этом поезде и теперь собака ждет, когда она за ней вернется.

По другой версии, какая-то женщина, пользующаяся этим поездом, несколько раз кормила животное, и теперь оно ждет, когда та опять привезет еды.

Один из местных жителей записал необычный ритуал собаки и опубликовал ролик в соцсетях. Он отметил, что у нее есть четыре щенка, и предложил попробовать найти для них дом.

По словам сотрудников железной дороги, первый раз собаку заметили 2 января, после чего она стала приходить на платформу ежедневно.