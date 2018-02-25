Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил ситуацию в Восточной Гуте и обеспечение гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии.

Главы трех государств выразили удовлетворение принятой 24 февраля 2018 года резолюцией Совбеза ООН, которая предполагает 30-дневный режим прекращения боевых действий в Сирии и проведение гуманитарных операций.

«Путин информировал о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии», – сообщается на сайте Кремля.

При этом Путин отметил, что режим прекращения огня не касается операций против террористических формирований.

Лидеры также договорились об обмене информацией по различным каналам по ситуации в Сирийской Арабской Респубике.