ЛНР: «Грады» и тяжелую артиллерию для ВСУ перебрасывают в Донбасс

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики перебрасывают в Донбасс к линии соприкосновения установки реактивных систем залпового огня и самоходную артиллерию.

ВСУ усиливаются по двум направлениям, сообщили в Луганском информационном центре. Часть вооружений прибыла на железнодорожную станцию в районе Артемовска, также Киев усилил личным составом и двумя БМП-1 район населенного пункта Новозвановка.

«На ж/д станцию в районе Артемовска прибыл железнодорожный эшелон с вооружением и военной техникой, а именно: РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы, 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" – три единицы и три вагона с имуществом ракетно-артиллерийского вооружения», – рассказал Марочко.

Двадцатого февраля украинский президент Петр Порошенко во время заседания военного кабинета СНБО подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

Сегодня, 25 февраля, в Генштабе ВСУ заявили, что Украина готовится к «полномасштабной войне» с Россией.