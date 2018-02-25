Делегация КНДР заявила о готовности Пхеньяна к переговорам с Вашингтоном
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также отметил необходимость развивать отношения трех стран.
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Пхеньян готов развивать отношения с Сеулом и Вашингтоном. Об этом заявила делегация КНДР на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Южнокорейский лидер отметил необходимость диалога между Северной Кореей и США, который будет способствовать решению проблемы Северокорейского полуострова.
«Северокорейская делегация также согласилась, что отношения Северной Кореи и США должны развиваться одновременно с межкорейскими отношениями. Она заявила о достаточной готовности к диалогу между КНДР и США», – приводит Yonhap его слова.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сегодня встретился с делегацией из Северной Кореи, которая приехала на закрытие Олимпийских игр – 2018 в Пхенчхане. Беседа длилась около часа.