В Китае образовалась пробка из восьми тысяч машин
Туман стал причиной огромной пробки в китайской провинции Хайнань.
Фото: Guo Cheng / Xinhua / Globallookpress
Видео: CGTN Français / YouTube
Около восьми тысяч машин встали в глухую пробку на дорогах города Хайкоу китайской провинции Хайнань, сообщает информагентство Xinhua.
Отмечается, что затор образовался из-за закрытой паромной переправы. В связи с сильным туманом местные порты приостановили работу, и несколько дней десятки тысяч человек не могут добраться до материковой провинции Гуандун.
Дополнительно транспортную ситуацию осложнили туристы, которые приехали на остров для празднования китайского Нового года, добавили в агентстве.