В Китае образовалась пробка из восьми тысяч машин

Около восьми тысяч машин встали в глухую пробку на дорогах города Хайкоу китайской провинции Хайнань, сообщает информагентство Xinhua.

Отмечается, что затор образовался из-за закрытой паромной переправы. В связи с сильным туманом местные порты приостановили работу, и несколько дней десятки тысяч человек не могут добраться до материковой провинции Гуандун.

Дополнительно транспортную ситуацию осложнили туристы, которые приехали на остров для празднования китайского Нового года, добавили в агентстве.