Москва пригрозила пресекать попытки срыва урегулирования в Сирии

Министерство иностранных дел России прокомментировало принятую Совбезом ООН резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного прекращения огня для обеспечения гуманитарных операций. Об этом сказано в комментарии на сайте российского ведомства.

«Принципиально важно, что удалось не допустить одобрения резолюцией продавливавшейся западными членами совета директивной, а потому нереалистичной схемы установления перемирия», – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД, Россия будет жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию, а также нарушить процесс урегулирования в Сирии. Поэтому РФ в качестве страны-гаранта астанинского процесса «продолжит работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего урегулирования конфликта и окончательного искоренения террористической угрозы».

«Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание», – добавили в МИД РФ.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, требующую незамедлительного прекращения столкновений для обеспечения длительной гуманитарной паузы на 30 дней.