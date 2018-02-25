В Дагестане начали проверку из-за финансовых нарушений сотрудников МВД
В настоящее время решается вопрос об увольнении сотрудников со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам.
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress
В Дагестане в отношении двух сотрудников регионального МВД в связи с фактом финансовых нарушений организована проверка.
«Установлено, что в 2016 году два сотрудника МВД по Дагестану предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку», – сказано в сообщении на сайте Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об увольнении данных сотрудников со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам.