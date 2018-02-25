Назван лучший злодей киновселенной Marvel

Издание Business Insider назвало Эрика Киллмонгера, главного врага Черной Пантеры, лучшим злодеем в киновселенной Marvel.

Второе место в рейтинге лучших злодеев кинофильмов Marvel занял Локи, которого во франшизах «Тор» и «Мстители» сыграл Том Хиддлстон. Аналитики издания отдали третье место Стервятнику из фильма 2017 года «Человек паук: Возвращение домой», его роль играет Майкл Китон.

Также назван и худший злодей киновселенной Marvel. На вершине антирейтинга находится Танос из «Стражей Галактики».

Издание отмечает, что образы злодеев не всегда удаются сценаристам кинофильмов по комиксам Marvel. У них нечетко прописаны цели и мотивы, и во многих из них «не чувствуется реальной угрозы для главных героев».