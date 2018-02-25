Трое мужчин найдены мертвыми в кабине фуры в Подмосковье

Следователями ведется проверка по факту обнаружения тел троих человек в фуре в Чеховском районе Подмосковья.

В сообщении СУ СК по Подмосковью сказано, что в кабине машины c грузовым полуприцепом, которая была припаркована на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти.

Отмечается, что фура прибыла из Казахстана на погрузку.

Также в сообщении говорится, что в кабине машины найдена газовая горелка. По версии следователей, погибшие могли отравиться газом, но точная причина смерти будет установлена по итогам экспертизы.