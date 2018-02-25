Ученые выяснили истинное происхождение лошади Пржевальского

Ученые заявили, что лошади Пржевальского – это не последние дикие предки современных лошадей, а одичавшие потомки первых домашних скакунов. Животные жили в Казахстане возле села Ботай. Об этом сообщается в журнале Science.

«Наше открытие переворачивает историю одомашнивания лошадей. Те существа, которых мы считали последними дикими скакунами, на самом деле являются потомками первых одомашненных лошадей, которые в прошлом сбежали от своих хозяев и постепенно одичали», – заявил один из исследователей Людовик Орландо из университета Копенгагена.

Для того чтобы прийти к такому выводу, ученым пришлось проанализировать ДНК останков 88 древних и современных скакунов, которые жили на территории России, Румынии и Казахстана. В результате стало ясно, что лошади Пржевальского не являлись дикими и не были предками современных лошадей.

По словам специалистов, в какой-то момент часть из лошадей сбежала, одичала и начала вести примерно такой же образ жизни, как современные американские мустанги.

«В результате поменялся их облик: их грива стала прямой, а шкура окрасилась в серый цвет и покрылась пятнами», – рассказала археолог из Национального музея истории Канзаса Сандра Ольсен.

Она также отметила, что благодаря этому животные стали похожими на диких лошадей, которые изображены на стенах пещер Франции и Испании. По словам Ольсен, это и обмануло биологов, которые посчитали лошадей Пржевальского последними дикими представителями своего рода на Земле.