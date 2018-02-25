Кадыров оценил новую боевую машину спецназа «Чаборз-6»

В Грозном состоялась рабочая презентация новой боевой машины спецназа «Чаборз-6».

«Состоялась рабочая презентация совершенно новой боевой машины спецназа "Чаборз-6". Она разработана специалистами Российского университета спецназа под руководством помощника главы Чечни, первого заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чечне Даниила Мартынова», – написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице «ВКонтакте».

По его словам, это важное событие, имеющее большое значение для сил спецназа различных силовых и правоохранительных министерств и ведомств России.

Также Кадыров отметил, что машина разработана с использованием только российских комплектующих. По его мнению, основными качествами багги являются надежность, многофункциональность и высокая проходимость. Как заявил глава республики, в зависимости от поставленных задач «Чаборз М-6» может переоборудоваться в разные варианты – ударный, грузопассажирский и санитарно-эвакуационный.

«На "Чаборз-6" устанавливают крупнокалиберные пулеметы, АГС, имеются шесть комплектов оружия для бойцов. Наша машина превосходит израильских и американских конкурентов по цене, проходимости и скорости движения», – отметил Кадыров.

Автомобиль является универсальным и способен адаптироваться под разные военные и гражданские нужды.