Ученые заявили, что первыми художниками на Земле были неандертальцы

Неандертальцы создали первые образцы художественного творчества более 100 тыс. лет назад. Об этом сообщается в журнале Science.

К таким выводам пришли ученые после того, как исследовали несколько пещер на юго-востоке Испании. Так, например, в пещере Лос-Авионес специалисты обнаружили покрашенные морские ракушки, желтые и красные красители, а также специальные резервуары из ракушек, в них находились смеси красящих пигментов. Возраст данных находок составляет от 115 до 120 тыс. лет – они старше подобных образцов примитивного художественного творчества на 20-40 тыс. лет.

В других пещерах также были найдены наскальные рисунки, возраст которых равен около 64 тыс. лет – это старейшие образцы наскальной живописи, созданные как минимум за 20 тыс. лет до появления в Европе кроманьонцев.