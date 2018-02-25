В компании Google рассказали, как взломать любой компьютер на Windows 10

Эксперты корпорации Google выявили новую уязвимость в операционной системе Microsoft Windows 10, в результате которой при необходимости любой хакер может ее взломать.

Речь идет о приложении Artbitrary Code Guard, которое предназначено для защиты памяти компьютера от разных вредоносных программ. Но в Google заявили, что у него низкая эффективность, сообщает NT Blog.

Поэтому ни о какой гарантии защите устройства говорить нельзя. Воспользовавшись уязвимостью почти любой хакер может загрузить на компьютер потенциальной жертвы вирус, при этом наделив его правами администратора. Отмечается, что чаще всего хакеры используют этот способ, чтобы майнить криптовалюту на чужом оборудовании.