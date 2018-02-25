Небензя пообещал посчитать упоминания России в следующем выступлении Хейли

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал, что будет считать, сколько раз его коллега из Соединенных Штатов Никки Хейли упомянет в своих выступлениях Российскую Федерацию.

Хейли в своем выступлении упрекнула Совбез ООН в том, что работа над гуманитарной резолюцией по Сирии шла очень долго, а в затягивании данного процесса постпред США обвинила Россию. Небензя заявил, что на согласование резолюции ушло много времени потому, что Россия не поддерживала заложенную в ней директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на длинный срок.

«Кстати, в следующий раз я посчитаю, сколько раз посол Хейли упомянула имя России», – заявил постпред России при ООН, сообщает РИА Новости.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы «без промедления» все стороны прекратили столкновения и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на тридцатидневный срок на всей территории Сирии, чтобы обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку гуманитарной помощи и проведение эвакуации тяжелобольных и раненых.