Опубликовано первое официальное видео нового Audi A6

Компания Audi на автосалоне в Женеве представит седан A6 нового поколения. Об этом сказано на распространенном немецким брендом видеотизер, в котором говорится, что «отсчет начался».

Из видео можно почерпнуть очень мало сведений. В частности, новый Audi A6 получит светодиодную оптику, новую фирменную шестиугольную решетку и цифровую приборную панель. Также кадрах ролика появляется шильдик «подогретой» версии S-line.

Автосалон в Женеве откроется 6 марта, но, как предполагают эксперты, вероятно, что компания Audi рассекретит новинку до начала мероприятия.