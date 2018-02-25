Небензя рассказал о планах РФ по реализации принятой резолюции по Сирии

Российская Федерация будет работать со сторонами конфликта в Сирии для того, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совбеза Безопасности.

«Конечно, мы предпочтем, чтобы режим прекращения огня начался немедленно. Но давайте быть реалистами», – заявил Небензя, отвечая на вопрос о том, когда сроках ступит в силу гуманитарная пауза, сообщает РИА Новости.

«Мы бы хотели подталкивать стороны работать над этим, участвовать в выполнении (резолюции – прим. ред.) полностью, как говорится в тексте», – заявил постпред РФ при ООН.

Напомним, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней территории всей Сирии для того, чтобы позволить доставить гумпомощь без припятствий и провести эвакуацию раненых и тяжелобольных.