В Дамаске предотвратили попытку прорыва «джихадмобиля»

В провинции Дамаск со стороны Джаубара в направлении анклава Кабун бойцы республиканской гвардии Сирии предотвратили попытку прорыва «джихадмобиля».

Смертник, который управлял автомобилем, набитым взрывчаткой, на огромной скорости приближался к блокпосту правительственных войск. Заметив «джихадмобиль», сирийские солдаты из крупнокалиберного пулемета открыли огонь, от этого взрывчатка сдетонировала.

Попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в мечети «прощения», которая находится недалеко от почтового отделения в анклаве Кабун. Пострадавших среди мирных жителей и военных ВС САР нет.

Накануне боевики из Восточной Гуты заявили, что вышли на связь с представителями так называемых спящих ячеек ИГИЛ* в Дамаске, и собираются устроить многочисленные теракты в столице Сирии.

* Запрещенная на территории России террористическая организация.