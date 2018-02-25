В Тунисе задержано следовавшее из Новороссийска турецкое судно

Посольство Российской Федерации занимается ситуацией с задержанным в Тунисе судном, которое прибыло из Новороссийска.

«Насколько я знаю, наши сотрудники ездили туда, но ситуация еще до конца не закрылась. Занимается консульский отдел посольства», – сообщили в посольстве, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Maritime bulletin сообщало, что 16 февраля властями Туниса был задержан паром-ролкер, который шел под флагом Панамы, но принадлежал он турецкой компании. По данным издания, на борту парома найдены палатки и оружие.

Также в посольстве заявили, что ситуация с судном «не совсем такая, как она описана».