Небензя заявил, что Москва настаивает на прекращении «оккупационных замашек» США в Сирии

Российская Федерация настаивает на прекращении «оккупационных замашек» Соединенных Штатов в Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

«Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы, среди прочего, и отчетливый гуманитарный эффект. Это позволило бы правительству Сирии заняться восстановлением нормальной жизни на всех освобожденных от террористов территориях», – сказал Небензя, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Советом безопасности ООН была принята резолюция об установлении тридцатидневного режима прекращения огня в Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций. Все пятнадцать членов Совбеза высказались «За» резолюцию.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в комментарии по поводу принятия документа заявил, что данная резолюция побуждает стороны конфликта к прекращению огня, установлению долгих гуманитарных пауз на территории Сирии.