Умерла звезда фильма «Ноттинг Хилл» Эмма Чемберс

Британская актриса Эмма Чэмберс умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на агента актрисы Джона Гранта.

«С прискорбием сообщаем о преждевременной кончине, наступившей по естественным причинам, известной актрисы Эммы Чэмберс», – заявил он.

Коллега Чэмберс по киноленте «Ноттинг Хилл» Хью Грант в своем Twitter выразил соболезнования.

«Эмма была невероятным, очень хорошим человеком и замечательной актрисой. Очень печальные новости», – написал в социальной сети Грант.

Эмма Чемберс появилась на свет в 1964 году в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир. Она стала известна благодаря роли Элис Хортон в телешоу «Викарий из Дибли» и Хани Тэкер в фильме «Ноттинг Хилл», где актриса сыграла вместе с Джулией Робертс.