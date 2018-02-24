Небензя прокомментировал принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении огня в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие резолюции об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшего проведения гуманитарных операций.

Он отметил, что принятие документа «побуждает стороны конфликта к прекращению огня, установлению длительных гуманитарных пауз на всей территории страны».

Документ требует, чтобы все стороны прекратили боевые столкновения и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы как минимум на 30 дней на всей территории Сирийской Арабской Республики.

«Россия работающая со всеми сторонами конфликта, делает все возможное для нормализации обстановки, активно помогает в области гуманитарного содействия», - добавил Небензя.

При этом режим перемирия не распространяется на военные операции против запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство», «Джебхат Ан-Нусра» и «Аль-Каида».