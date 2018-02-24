СМИ: в Китае представили разработку гиперзвукового пассажирского самолета

В Китае представили инновационную модель гиперзвукового пассажирского самолета, пишет «Российский Диалог». Воздушное судно способно развивать скорость до шести километров в час, что практически в шесть раз превосходит скорость звука.

Над разработкой летательного аппарата трудились специалисты из Китайской академии наук. Изначально самолет разрабатывался для военных задач, но в итоге стал пригоден и для гражданских задач.

Испытания самолета уже состоялись. В тестах использовалась уменьшенная модель, которая двигалась в аэродинамической трубе. Испытание прошло успешно.

Если проект будет воплощен в жизнь, то добраться из Пекина в Нью-Йорк можно будет за два часа, что в несколько раз быстрее, чем на любом другом самолете.