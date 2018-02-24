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Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

Наталья Вальханская
22:21 24.02.2018
За резолюцию об установлении в Сирии тридцатидневного перемирия проголосовали все 15 стран-членов Совбеза ООН.
Фото: Li Muzi / Xinhua / Globallookpress

Совет безопасности ООН принял резолюцию об установлении в Сирии тридцатидневного режима прекращения огня и дальнейшем проведении гуманитарных операций.

«За» проголосовали все пятнадцать членов Совбеза, включая Российскую Федерацию.

«Россия поддержала этот документ, поскольку он побуждает стороны конфликта к прекращению огня и установлению длительных гуманитарных пауз на всей территории страны», - объяснил постпред РФ Василий Небензя.

При этом в тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против запрещенных в России террористических группировок ИГИЛ*, «Джебхат Ан-Нусры»*, «Аль-Каиды»* и других лиц и организаций, связанных с ними.

«Гуманитарная операция начинается немедленно после того, как стороны прекратят военные действия. Сторонам следует прекратить осаду сирийской земли», - заявил постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби.

Перемирие призвано позволить осуществить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи, а также проведести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых.

*запрещенные на территории России террористические организации.

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