Сергей Зверев сообщил о замужестве Софии Ротару

Эпатажный парикмахер Сергей Зверев «выдал замуж» 70-летнюю певицу Софию Ротару. На встрече со своими поклонниками он заявил, что он не прочь бы жениться на Софии Михайловне, но вот только она уже занята.

«Такие роскошные женщины, как Ротару, одинокими не бывают», - заявил Зверев.

Слухи про тайное замужество певицы быстро распространились в Сети и в СМИ. При этом администратор Ротару опроверг слова Зверева.

«Надо проверить. Вчера еще замужем не была. Все это фантазии Сергея Зверева», - пошутил в ответ на вопрос сайта «Комсомольской правды» администратор Владислав.

Он добавил, что Ротару прекрасно живет и без замужества, недавно вернулась из отпуска и уже приступает к работе.

Напомним, в 2002 году скончался супруг Ротару Анатолий Евдокименко, с которым она прожила в браке более тридцати лет и с тех пор у певицы не было никаких романов.