Огромный каток в форме сердца появился на льду Байкала: видео

На замерзшем озере Байкал возле поселке Листвянка Иркутской области открылся огромный каток в форме сердца. Необычное развлечение сняли с коптера.

Стоит отметить, что ночью, когда каток подсвечивается разноцветными огнями, он выглядит даже эффектнее, чем днем.

Рядом с катком проходит фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале». Его организаторы отмечают, что мероприятие проходит под девизом «2018-й — год любви на Байкале».