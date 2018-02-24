Огромный каток в форме сердца появился на льду Байкала: видео
На льду замершего озера проходит фестиваль ледовых скульптур.
На замерзшем озере Байкал возле поселке Листвянка Иркутской области открылся огромный каток в форме сердца. Необычное развлечение сняли с коптера.
Стоит отметить, что ночью, когда каток подсвечивается разноцветными огнями, он выглядит даже эффектнее, чем днем.
Рядом с катком проходит фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале». Его организаторы отмечают, что мероприятие проходит под девизом «2018-й — год любви на Байкале».