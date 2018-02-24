Цирковой акробат упал с высоты во время выступления в Элисте: видео

На выступлении в цирке Мстислава Запашного в Элисте у гимнаста во время выполнения трюка оторвался трос и он упал с высоты на манеж.

В официальной группе цирка в соцсетях очевидцев и пользователей поблагодарили за переживания по поводу здоровья сорвавшегося гимнаста и рассказали, что артист находится в реанимации, но его состояние стабильное.

«Спасибо за ваши переживания и пожелания нашему гимнасту! На данный момент Антон находится в реанимации, состояние стабильное. С ним рядом брат и его супруга. Желаем ему скорейшего выздоровления!», - говорится в сообщении цирка.

В начале января в белорусском Гомеле 20-летняя гимнастка упала на манеж с большой высоты, после того как ее не смог удержать партнер по номеру.