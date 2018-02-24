Таинственная находка: девятнадцатая нога в ботинке без владельца доплыла до Канады

Таинственную находку сделал житель провинции Британская Колумбия на западе Канады. Выгуливавший собаку мужчина нашел на побережье останки человеческой ноги в ботинке.

«Моя собака обратила внимание на какие-то кости, я остановился и увидел, что это были останки ноги в обуви», – цитирует Daily Star 56-летнего местного жителя.

Самое ужасающее в этой истории то, что ранее в окрестностях были найдены 18 человеческих останков и все они представляли собой ноги, обутые в ботинки.

Правоохранителям удалось установить, что последняя найденная конечность принадлежит 79-летнему жителю США, который пропал некоторое время назад в американском штате Вашингтон. Отмечается, что сильное течение могло протащить труп мужчины из США до побережья Канады.

Первая нога в ботинке была найдена здесь еще в 2007 году. По данным следователей, останки принадлежали человеку, который страдал депрессией и совершил самоубийство.