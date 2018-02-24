В Госдуме рассказали о «настоящем позоре» США

В Госдуме отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что Россию, Иран и сирийское правительство ждет позор за то, что они сделали в Сирии.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что слова американского лидера не имеют ничего общего с действительностью, а слово «позор» следует отнести к Соединенным Штатам за то, что они раздробили Ливию, расчленили Югославию и затеяли войну в Ираке.

«Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию», – приводит РИА Новости слова парламентария.

Слуцкий напомнил, что Россия находится в Сирии на законных основаниях и была приглашена официальными властями Сирийской Арабской Республики, чтобы оказать помощь стране в борьбе с терроризмом.

По словам чиновника, США пытаются «разделить страну на части, нисколько не заботясь на самом деле о ее населении». Такого же мнения придерживается министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее сказал, что «в Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие находятся в Сирии, чтобы победить ИГИЛ*. Он также назвал «позором» действия России и Ирана в САР.

*«Исламское государство», ИГИЛ – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России