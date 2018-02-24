Олимпийская чемпионка раскритиковала решение США бойкотировать турнир в Тюмени

Двухкратная олимпийская чемпионка Анна Богалий назвала ерундой решение биатлонистов из США бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. По ее мнению, это делается американской стороной в чьих-то интересах.

«Никто не высказывается против США, против этапов на том континенте. Никто не высказывается, но почему-то пытаются бойкотировать Тюмень», – возмутилась она.

Как подчеркнула Богалий, спорт должен оставаться вне политики.

«Я вообще не понимаю этого решения, наверное, это какие-то личные интересы повлиять на ситуацию в биатлоне», – цитирует биатлонистку «Спорт-Экспресс».

В США решение бойкотировать турнир в Тюмени, который пройдет в марте, объяснили желанием «поддержать чистый спорт». О поддержке американцев и принятии аналогичного решения впоследствии заявили в чешской биатлонной федерации.