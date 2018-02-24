Рухнувшая с крутого слона машина «выкинула» водителя и штурмана из салона: видео

Для участия в гонок по бездорожью необходимы внедорожник с хорошей резиной и водительский опыт. Соответствующую машину герои опубликованного накануне в Сети видео нашли, но вот как ей пользоваться, видимо, так и не разобрались.

Водитель попытался заехать на крутой холм, но слишком сильно газанул и перевернул огромную машину. Внедорожник кубарем покатился вниз, буквально «выплюнув» из салона неудачливого мужчину и его штурмана.

Инцидент произошел в провинции Хэнань на востоке центральной части Китая.

В результате происшествия один из мужчин отлетел на несколько метров от автомобиля, а вот другому повезло меньше – машина рухнула прямо на него, когда он выпал из двери.

Очевидцы за мгновения раскачали многотонный внедорожник, чтобы высвободить горе-водителя. О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается, но мы надеемся, что в итоге они поправятся и не станут больше экспериментировать за рулем.