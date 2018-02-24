В Англии отменили гонки улиток из-за того, что они стали еще медленнее в мороз

В одном из пабов в селе Холбетон на юго-западе Великобритании отменили традиционные гонки улиток в связи с холодной погодой. Объяснили это тем, что из-за низких температур моллюски двигаются очень медленно.

Об этом сообщается на странице паба The Dartmoor Union Inn в Facebook. Планируется перенести гонки улиток на более теплый день.

Представители администрации питейного заведения сообщили в соцсети, что не ожидали такого ажиотажа вокруг отмены соревнований, и пообещали сделать скидку на вино и пиво каждому, кто придет к ним с любой газетой, в которой опубликована эта новость.