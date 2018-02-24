Закон о реинтеграции Донбасса может обернуться катастрофическими последствиями для Европы – Совфед

Вступление в силу ранее принятого Верховной радой закона о так называемой реинтеграции Донбасса уведет украинцев в сторону от выполнения минских соглашений и может обернуться катастрофическими последствиями для Европы. Об этом рассказал председатель Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT.

«Если украинцы отходят от минских соглашений, хотя, судя по всему, они их уже не признают, то решение вопроса может быть, к сожалению, очень тяжелым, а последствия для Европы – катастрофическими», – считает он.

Сенатор уверен, что законопроект о реинтеграции Донбасса в том виде, в котором он принят, оправдывает возможность вооруженного захвата Донецкой и Луганской народных республик. По мнению Джабарова, киевский режим не получит преимуществ от принятого закона.

Законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» был подписан президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля. В документе Россия названа «страной-агрессором», а территории ДНР и ЛНР признаны «оккупированными».