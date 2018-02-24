ВМС Украины заберут себе изъятое за посещение Крыма танзанийское судно

Изъятое за посещение российского Крыма судно Sky Moon из Танзании украинские пограничники собираются передать в распоряжение ВМС Украины, сообщили в Госпогранслужбе Незалежной.

В марте прошлого года суд города Одессы постановил конфисковать судно, которое было задержано на украинском участке Дуная еще в ноябре 2016 года за якобы незаконное посещение Крыма без разрешения Киева, «в пользу государства».

Также было конфисковано более трех тысяч тонн технической соды стоимостью свыше 680 тысяч долларов, которую перевозило судно.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором более 96% жителей региона высказались за присоединение к РФ.