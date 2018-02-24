Путин внес в Госдуму законопроект о деятельности РАН

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ, который размещен на сайте Думы, составлен с учетом проведенной реформы академического сектора науки. В законопроекте уточняются цели деятельности, задачи, функции и полномочия Российской академии наук.

Согласно законопроекту к целям деятельности РАН предлагается отнести «прогнозирование основных направлений научного, научно- технологического и социально-экономического развития Российской Федерации», а также научно-методическое руководство деятельностью научных и образовательных организаций.

Ранее группа более чем из 400 ученых направила президенту России Владимиру Путину открытое письмо. В обращении говорится о необходимости вернуть российской науке особый статус и самоуправление. Это уже второе открытое письмо ученых к главе государства. В 2017 году около 400 представителей российской науки пожаловались Путину на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии».