В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончатся морозы
Уже 28 февраля погода улыбнется москвичам. Температура воздуха повысится на десять градусов, а в последующие дни жителям столичного региона стоит ождидать полного отсутствия холодов.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"
В ближайшие пару дней в Московском регионе будет холодно, температура воздуха 26 и 27 февраля в ночные часы составит 20–25 градусов ниже нуля. Однако после 28-го числа наступит резкое потепление.
Об этом сайту «Звезды» сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По словам синоптика, ночью 28 февраля воздух прогреется до 20 градусов, а 1 и 2 марта – до 15 градусов.
«Днем в эти дни (26 и 27 февраля – прим. ред.) – 12–15 градусов, 28 февраля – 7–10 градусов, 1–2 марта в дневные часы – 5–10 градусов», – рассказал Цыганков.