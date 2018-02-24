В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончатся морозы

В ближайшие пару дней в Московском регионе будет холодно, температура воздуха 26 и 27 февраля в ночные часы составит 20–25 градусов ниже нуля. Однако после 28-го числа наступит резкое потепление.

Об этом сайту «Звезды» сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, ночью 28 февраля воздух прогреется до 20 градусов, а 1 и 2 марта – до 15 градусов.