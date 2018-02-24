Неадекватный слон разнес лагерь беженцев: видео

Агрессивный слон атаковал лагерь беженцев Кутапалонг, преследуя двоих его обитателей. Кадры с моментом атаки опубликованы в Сети.

Как сообщает The Sun, событие произошло в лагере беженцев из племени рохинья в Бангладеш. Неизвестно, чем именно разозлили животное люди, которых он преследовал, однако слон был действительно разъярен.

По данным издания, животное разнесло значительное количество неустойчивых построек из брезента и бамбука. Также в результате его действий погибли два человека, в том числе ребенок.