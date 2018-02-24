Продавщицы алкомагазина расстреляли грабителя: видео

В американском городе Талса в штате Оклахома чернокожий мужчина пришел грабить алкогольный магазин, но встретил жесткий отпор.

Как сообщает News On 6, инцидент произошел в Forest Acres Liquor. Тайрон Ли вошел в магазин и потребовал у продавщиц содержимое кассы. Получив деньги, грабитель сначала ушел, но потом решил вернуться.

К этому моменту владелица магазина взяла пистолет, чтобы защититься, в результате чего между ними завязалась потасовка, переросшая в перестрелку, в ходе которой злоумышленник был ранен.

Полиция Оклахомы задержала грабителя.

Выяснилось, что мужчина может быть причастен к другим ограблениям, которое происходили в городе в последние месяцы.