Продавщицы алкомагазина расстреляли грабителя: видео
В американском городе Талса во время ограбления магазина злоумышленник встретил сопротивление продавщиц и получил несколько пуль.
Видео: News On 6
В американском городе Талса в штате Оклахома чернокожий мужчина пришел грабить алкогольный магазин, но встретил жесткий отпор.
Как сообщает News On 6, инцидент произошел в Forest Acres Liquor. Тайрон Ли вошел в магазин и потребовал у продавщиц содержимое кассы. Получив деньги, грабитель сначала ушел, но потом решил вернуться.
К этому моменту владелица магазина взяла пистолет, чтобы защититься, в результате чего между ними завязалась потасовка, переросшая в перестрелку, в ходе которой злоумышленник был ранен.
Полиция Оклахомы задержала грабителя.
Выяснилось, что мужчина может быть причастен к другим ограблениям, которое происходили в городе в последние месяцы.