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В Индии удалили самую большую опухоль мозга в мире

Вадим Синицын
13:13 24.02.2018
Из-за опухоли размером с голову индиец Сантал Пал потерял зрение. Ее вес приближался к двум килограммам.
В Индии удалили самую большую опухоль мозга в мире
Фото: thehindu.com

Хирурги в индийском Мумбае вырезали пациенту опухоль мозга весом в 1800 граммов. Об этом сообщает местная газета The Hindu.

Сложная операция потребовала у хирургов более шести часов. Как отметил нейрохирург Тримурти Надкарни, скорее всего, это была самая крупная опухоль мозга в мире – по размерам она превысила голову пациента.

Из-за болезни головы 31-летний индиец Сантал Пал потерял зрение, однако медики уверены, что после избавления от опухоли он снова сможет видеть. Сейчас пациент восстанавливается, этот процесс займет время, однако его жизни ничего не угрожает.

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