В Индии удалили самую большую опухоль мозга в мире

Хирурги в индийском Мумбае вырезали пациенту опухоль мозга весом в 1800 граммов. Об этом сообщает местная газета The Hindu.

Сложная операция потребовала у хирургов более шести часов. Как отметил нейрохирург Тримурти Надкарни, скорее всего, это была самая крупная опухоль мозга в мире – по размерам она превысила голову пациента.

