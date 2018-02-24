Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством

Бывший президент Леонид Кучма сказал, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны в настоящее время находится в ужасном положении.

«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно»,– заявил Кучма, сообщает «Украина.ру».

Он уверен, что к такому положению государство привели депутаты Верховной рады и властная элита Украины. Также Кучма отметил, что сегодня политики говорят о грядущих парламентских и президентских выборах, при этом забыв о состоянии национальной экономики и условиях жизни населения.

«75% валового продукта – наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст МВФ, что объявлять дефолт?» – сказал он.

Кучма отметил, на прошедшей на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности Украина «оказалась на задворках». По словам экс-лидера Украины, если бы на конференцию не поехал президент и не напомнил, «что страна есть на европейской карте, так наверняка бы и забыли».