Трамп пошутил по поводу своей лысины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на конференции консерваторов в Вашингтоне пошутил по поводу своей прически.

Как сообщает телеканал CNN, перед началом речи американский лидер посмотрел на экраны, которые транслировали его выступление и заявил, что ему нравится, «как говорит этот парень», после этого Трамп поиронизировал над своей прической.