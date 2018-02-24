Трамп пошутил по поводу своей лысины
Американский лидер заявил, что изо всез сил старается скрыть залысину.
Фото: Chris Kleponis / ZUMAPRESS / Globallookpress
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на конференции консерваторов в Вашингтоне пошутил по поводу своей прически.
Как сообщает телеканал CNN, перед началом речи американский лидер посмотрел на экраны, которые транслировали его выступление и заявил, что ему нравится, «как говорит этот парень», после этого Трамп поиронизировал над своей прической.
«Я изо всех сил стараюсь скрыть эту залысину, ребята. Я правда стараюсь, однако она не выглядит так уж плохо», – сказал президент США.