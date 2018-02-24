В аэропорту Шереметьево пассажир рейса «Женева-Москва» напал на полицейского
Авиадебошир с рейса Женева – Москва, который ударил сотрудника полиции, задержан в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила официальный представитель МВД России России Ирина Волк.
По ее словам, в дежурную часть ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево поступила информация о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета рейса Женева - Москва.
«Пассажир рейса, согласно показаниям бортпроводников, после вылета из аэропорта Женевы употреблял спиртные напитки, затем начал приставать к пассажирам и оскорблять их», – заявила Волк.
По прилету воздушного судна в Москву на борт поднялись полицейские. Во время разбирательства с ними дебошир одного из полицейских ударил по лицу. Его задержали и доставили в дежурную часть аэропорта Шереметьево.
«В настоящее время пассажир привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и направлен на медицинское освидетельствование», – отметила официальный представитель МВД РФ.