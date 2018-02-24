В аэропорту Шереметьево пассажир рейса «Женева-Москва» напал на полицейского

Авиадебошир с рейса Женева – Москва, который ударил сотрудника полиции, задержан в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила официальный представитель МВД России России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево поступила информация о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета рейса Женева - Москва.

«Пассажир рейса, согласно показаниям бортпроводников, после вылета из аэропорта Женевы употреблял спиртные напитки, затем начал приставать к пассажирам и оскорблять их», – заявила Волк.

По прилету воздушного судна в Москву на борт поднялись полицейские. Во время разбирательства с ними дебошир одного из полицейских ударил по лицу. Его задержали и доставили в дежурную часть аэропорта Шереметьево.