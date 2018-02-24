Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы после случая возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы после происшествия, которое случилось возле Белого дома, когда женщина пыталась попасть в охраняемую зону.

«Спасибо замечательным мужчинам и женщинам из Секретной службы за отличную работу!» – написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, что в Соединенных Штатах были перекрыты входы в Белый дом из-за машины, которая врезалась в заграждение. За рулем автомобиля находилась женщина, которая, по информации СМИ, страдает психическими расстройствами, она была задержана.