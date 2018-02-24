Канада начала крупные военные учения в Арктике

Канада начала крупные учения в Арктике. Военные маневры под названием Operation NUNALIVUT будут проходить в арктическом регионе страны Нунавут.

Канадское военное ведомство распространило заявление, согласно которому учения пройдут в период 23 февраля – 21 марта, участие в них примут около 350 военнослужащих, сообщает High north news.

В ходе маневров военнослужащие Канады отработают навыки подледного ныряния, патрулирования, а также проведения спасательных операций. Цель учений – научиться выживать в тяжелых условиях Арктики.