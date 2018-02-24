Криминалисты раскроют убийство Кеннеди благодаря новому методу дактилоскопии – СМИ

Тайна убийства президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди возможно будет раскрыта с помощью новой технологии дактилоскопии, которая была разработана специалистами британской компании West Technology Forensics. Эта технология заинтересовала криминалистов во всем мире.

Данный метод позволяет получать отпечатки пальцев, которые были стерты. Это стало возможным благодаря помещению гильзы в вакуумную установку. Потом частицы металла бомбардируют материал и отпечаток становится явным.

Специалистами отмечается, что, несмотря на появление теста ДНК, отпечаток пальцев в настоящее время считается самым надежным доказательством, однако в истории нередки случаи, когда отпечатки пальцев «ошибаются», это приводит к тому, что невиновные люди оказываются в тюрьме, сообщает издание Daily Star.